Канчельскис считает, что у сборной России есть призрачный шанс сыграть на Евро-2028

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал об отстранении сборной России по футболу.

«У сборной России есть призрачный шанс сыграть на Евро-2028. Раньше этого года нас никуда не вернут. Теоретический шанс попасть на ЧМ-2026? Никаких шансов. Уже в жеребьевку нас не включили. А добавлять на особых условиях точно не станут», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

Напомним, в феврале 2022-го года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своими эгидами на неопределенный срок.