Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:36

Канчельскис: «Бойкоты были на эмоциях. ФИФА проведет работу в данном направлении, проблемы будут решены»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался об отказе ряда стран играть с российскими юношескими сборными в международных турнирах.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

«Первая реакция была на эмоциях. Если ФИФА официально заявит о том, что данное решение не будет изменено, то все страны согласятся, и будут играть. Просто, возможно, данные бойкоты со стороны различных стран были на эмоциях. Я думаю, ФИФА проведет данную работу в правильном направлении, и все проблемы будут благополучно решены», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В четверг, 5 октября Венгрия первой из европейских стран публично заявила о согласии играть со сборными России по футболу до 17 лет.

Андрей Канчельскис
Сборная России по футболу
ФИФА
1
Читайте также
«УЕФА не хочет отпускать нас в Азию». Интервью Игоря Левитина
Фигурист Максим Ковтун женился на чемпионке мира по художественной гимнастике
В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины
Путин ответил на слова Мишеля о якобы предательстве Россией армян
Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Представители ОКР не поедут на генассамблею Европейских олимпийских комитетов, несмотря на приглашение
«Не вижу ни одного российского олимпийца в Париже». Как понимать высказывание главы ОКР?
Левитин назвал несправедливой дискриминацией допуск российских паралимпийцев в нейтральном статусе
Левитин: «Если человек решает, что он едет в нейтральном статусе — мы не будем препятствовать»
Левитин о неучастии России на Азиатских играх: «Это связано с МОК и выборами в Азиатской олимпийской ассоциации»
Левитин о допуске юношеских сборных России: «Международные организации поступили разумно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов не исключил вызова Гильерме в сборную России
Новости
RSS RSS
Все новости