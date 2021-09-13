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Канчельскис считает, что Фернандеса некем заменить в сборной России

14:01
Марио Фернандес. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Марио Фернандес. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» завершение карьеры в сборной России защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Это большая потеря. Для сборной он внес серьезный вклад, поэтому жалко терять такого игрока. Марио оправдал свою натурализацию. Его выступления за Россию запомнились надежностью в обороне и подключениями к атакам. Тяжело сейчас найти замену Фернандесу, жду молодых игроков на его позиции», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» поблагодарил 30-летнего футболиста за выступления в составе национальной команды и призвал растить своих игроков.

В сборной России Фернандес сыграл 33 матча, в которых забил 5 голов.

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Сергей Федоров все материалы автора

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