Канчельскис считает, что Фернандеса некем заменить в сборной России

Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» завершение карьеры в сборной России защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Это большая потеря. Для сборной он внес серьезный вклад, поэтому жалко терять такого игрока. Марио оправдал свою натурализацию. Его выступления за Россию запомнились надежностью в обороне и подключениями к атакам. Тяжело сейчас найти замену Фернандесу, жду молодых игроков на его позиции», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» поблагодарил 30-летнего футболиста за выступления в составе национальной команды и призвал растить своих игроков.

В сборной России Фернандес сыграл 33 матча, в которых забил 5 голов.