Канчельскис: «И что теперь, Карпина увольнять после ничьи с Ираном? Это бред»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ничейном результате в товарищеском матче между сборными России и Ирана (1:1).

«Ну, сыграли вничью и сыграли. Да, не самый зрелищный матч, мало атаковали. Откровенно говоря, ничего не создали. Но что теперь, Карпина увольнять после ничьи с Ираном? Это бред. Матч ни на что не влияет, по нему нельзя судить о работе тренера. Пусть Карпин работает дальше, лучше у нас нет кандидатур», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.