Канчельскис — о матче России с Ираком: «Результат вообще не важен. Пускай просматривают больше кандидатов»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями перед товарищеским матчем между национальными командами России и Ирака.

«Болельщики и родной стадион должны помочь нашим ребятам в матче с Ираком. Но ничего не нужно ждать от предстоящей игры. Единственное, что нужно ожидать людям — допуск к европейским турнирам, а не вот эти матчи. За них, что, дают три или пятнадцать очков? Результат вообще не важен. Пускай просматривают больше кандидатов — это самое главное. Я больше за то, чтобы рассматривали молодых игроков, которые в дальнейшем будут представлять российский футбол», — приводит Sport24 слова Канчельскиса.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 26 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.