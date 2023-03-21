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Канчельскис: «Сейчас можно даже не вызывать в сборную тех, кого мы знаем»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» отсутствие полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, хавбека «Монако» Александра Головина и защитника «Спартака» Георгия Джикии на мартовских сборах национальной команды.

«Когда получаешь травму, тогда в сборной общаются с клубными врачами, которые присылают информацию о том, что за повреждение у футболиста. Чтобы не усугублять травму, есть просьба не вызывать игрока.
Миранчуков мы знаем по играм сборной, а молодых ребят — нет. Сейчас главная задача — вызвать тех, кто в дальнейшем будет способен помочь. Можно даже не вызывать в сборную тех, кого мы знаем. Мы везде не играем, какая разница?» — сказал Канчельскис «СЭ».

Головин и Алексей Миранчук были включены в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно, что оба игрока получили повреждения, срок восстановления после которых по времени примерно равен сбору национальной команды. Капитан «Спартака» Георгий Джикия также из-за повреждения не поможет национальной команде в ближайших матчах.

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране, на 26 марта у национальной команды запланирован матч против Ирака в Санкт-Петербурге.

Андрей Канчельскис
Футбол
Сборная России по футболу
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