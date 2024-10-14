Канчельскис назвал Головина лучшим российским футболистом на данный момент

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал хавбека «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком на текущий момент.

«Прямо сейчас Головин — лучший в России. Если бы сборная играла официальные матчи, это сразу бы бросалось в глаза — разница в классе по сравнению с игроками РПЛ. Близок ли по уровню Захарян? Ему предстоит еще много работать, чтобы приблизиться к уровню Головина. Пока их сравнивать не имеет смысла. Арсен не на уровне Головина», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне россиянин вместе с командой стал серебряным призером чемпионата Франции.

В нынешнем сезоне 28-летний Головин провел семь матчей за «Монако», не отметившись результативными действиями. 4 октября хавбек продлил контракт с «монегасками» до июня 2029 года.