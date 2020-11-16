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Калиниченко — о поражении сборной России от Турции: «Не стоит это связывать с предыдущими неудачами, вдесятером играть тяжело»

11:54
Максим Калиниченко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Максим Калиниченко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко в интервью «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от команды Турции в матче Лиги наций (2:3).

— У сборной России было удаление. Чего тут тогда говорить? С 25 минуты матча играли вдесятером, — сказал Калиниченко «СЭ». — Это тяжело, так что я не стал бы связывать последние неудачи.

Думаю, в матче с сербами больше будет давить физическая усталость, чем психологическая. Три игры за короткий срок, тем более гостевые. Ненужная игра была с Молдовой, это все может давить. Плюс играли вдесятером, физическая нагрузка большая выпала на основную группу футболистов. Психология хоть и вылезает, но не думаю, что из игроков кто-то обращает внимания на серию без побед. Сейчас просто надо выполнять турнирную задачу. Если выдержат физически, то в матче с сербами все будет нормально. (Сергей Федоров)

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