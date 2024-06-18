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Калачев уверен, что на игру легенд сборных России и Белоруссии соберется много зрителей

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился мыслями о предстоящем матче легенд сборных России и Белоруссии.

«Я уверен, что на игру соберется достаточно много зрителей, хоть и в Белоруссии сейчас популярность футбола снизилась. Потому что людям будет интересно вновь увидеть тех игроков, на игру которых раньше собирались полные стадионы: Глеб, Гуренко, Корниленко и многие другие. Им будет приятно услышать эти фамилии на стадионе, да еще в матче против легенд из России, где тоже собрали топовую команду из футболистов с большими именами», — цитирует Калачева «РБ Спорт».

Матч легенд сборных России и Белоруссии состоится 7 июля в Минске.

7 июня российская национальная команда разгромила белорусов в товарищеском матче со счетом 4:0. Игра проходила на стадионе «Динамо» в столице Белоруссии.

Источник: РБ Спорт
Тимофей Калачев
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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