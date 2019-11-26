Какой результат на Евро-2020 будет для России успешным? Отвечает Божович

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020. Также он отметил, что ему приятен прогресс капитана национальной команды, его бывшего подопечного Артема Дзюбы.

— Всегда чувствуешь себя хорошо, когда видишь, что игрок, с которым работал, прибавляет и прогрессирует, — сказал Божович о Дзюбе в эфире передачи «Футбол России». — Он и в «Ростове» очень хорошо играл. У него много положительных качеств. Я рад, что он проявил себя, помог сборной на ЧМ. Думаю, на этом чемпионате Европы он будет лидером сборной, и сборная достигнет хорошего результата. Я не говорю о чемпионстве, но выход из группы будет очень хорошим результатом.

Сборная России досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020. Два соперника команды Станислава Черчесова уже известны — Бельгия и Дания. Третьим станет Уэльс или Финляндия.