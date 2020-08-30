«Какие люди!» Соболев прибыл в расположение сборной России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прибыл в расположение сборной России, информирует Telegram-канал национальной команды. Россиянам предстоят игры Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября). Ранее форвард и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получили вызов в сборную вместо получивших травмы Евгения Луценко («Арсенал) и Александра Головина («Монако»).

— Какие люди, — говорится в сообщении национальной команды.

Напомним, что Соболев не был включен в первоначальный состав из-за конфликта с капитаном сборной Артемом Дзюбой, о чем сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. После этого Соболев поговорил с Дзюбой и уладил конфликт.