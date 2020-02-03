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Какие каналы покажут матчи сборной России на Евро-2020

16:03
Сборная России. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», транслировать матчи группового этапа чемпионата Европы с участием сборной России будут три федеральных канала — Первый, «Россия» и «Матч ТВ». Матч открытия против Бельгии достался «России», так как Первый транслировал первую игру сборной на ЧМ-2018 — против Саудовской Аравии.

Теперь главный телеканал покажет матч Россия — Финляндия. «Матч ТВ» будет транслировать заключительный матч с Данией. (Дмитрий Зеленов)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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