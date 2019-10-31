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Какие фильмы ужасов смотрят игроки сборной России на Хэллоуин?

22:30
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Сборная России в своем Twitter в честь Хэллоуина опубликовала подборку фильмов ужасов, которые любят игроки национальной команды. В частности, Антон Миранчук, Федор Кудряшов, Вячеслав Караваев и Николай Комличенко отдали предпочтение следующим фильмам: «Заклятие», «Семь», «Астрал», «Проклятие Аннабель» и «Синистер».

— Адреналин в крови футболистов повышается не только перед решающими матчами. Игроки мужской сборной не прочь посмотреть ужастики. Вот вам подборка страшилок от Антона Миранчука, Фёдора Кудряшова, Вячеслава Караваева и Николая Комличенко. А что смотрите вы?, — говорится в сообщении.

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