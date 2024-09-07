Ситуация в городе Ханой во Вьетнаме, где находится сборная России: видео с места событий

7 сентября на город Ханой (Вьетнам) обрушился тайфун «Яги», из-за чего был отменен товарищеский матч сборной России с Таиландом.

Российская команда находится в отеле и планирует вылететь в Россию сегодня ночью.

Корреспондент «СЭ» побывал в Ханое во время тайфуна.

Сообщается, что «Яги» стал самым сильным тайфуном, который обрушился на Северный Вьетнам за всю историю наблюдений. Национальный центр гидрометеорологических прогнозов заявлял, что скорость ветра превышала 149 километров в час.