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«Как такового конфликта у нас и не было». Дзюба — о разговоре с Соболевым

14:43
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото РФС
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото РФС
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Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал конфликт с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

— Вообще это изначально супер-раздутая журналистами ситуация, — сказал Дзюба в интервью Youtube-каналу национальной команды. — Мы перестали много говорить о футболе, мы стали больше говорить о каких-то непонятных вещах. Как такового конфликта у нас не было. Когда мы созвонились — не было каких-то извинений, просто поговорили по-мужски, какие-то вещи останутся между нами. Поздаровались, улыбнулись и желаем друг другу только удачи на футбольном поле.

Вся эта ситуация доходит до смешного, придумывают какие-то сказочные версии. Я поэтому не комментировал, потому что комментировать нечего. В таком современном мире мы живем, в котором любую тему будут размусоливать. Пусть говорят о качестве «Спартака», «Зенита» или сборной.

Надеюсь, эта тема закроется сегодня раз и навсегда. Потому что уже немного подташнивает.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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