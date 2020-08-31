Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал конфликт с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

— Вообще это изначально супер-раздутая журналистами ситуация, — сказал Дзюба в интервью Youtube-каналу национальной команды. — Мы перестали много говорить о футболе, мы стали больше говорить о каких-то непонятных вещах. Как такового конфликта у нас не было. Когда мы созвонились — не было каких-то извинений, просто поговорили по-мужски, какие-то вещи останутся между нами. Поздаровались, улыбнулись и желаем друг другу только удачи на футбольном поле.

Вся эта ситуация доходит до смешного, придумывают какие-то сказочные версии. Я поэтому не комментировал, потому что комментировать нечего. В таком современном мире мы живем, в котором любую тему будут размусоливать. Пусть говорят о качестве «Спартака», «Зенита» или сборной.

Надеюсь, эта тема закроется сегодня раз и навсегда. Потому что уже немного подташнивает.