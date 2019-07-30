Как сборная России сплотила страну. Габулов, Самедов и Дзагоев - о ЧМ-2018

РФС выпустил вторую часть документального фильма о чемпионате мира-2018. В ней истории о подготовке и участии в турнире рассказывают игроки сборной России​ Владимир Габулов, Александр Самедов и Алан Дзагоев.​

ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах. Чемпионом стала сборная Франции, победившая в финале Хорватию 4:2.

Сборная России добралась до 1/4 финала. В групповом турнире россияне обыграли Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала команда Станислава Черчесова одолела Испанию (1:1, пенальти – 4:3), а в четвертьфинале проиграла Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

Как сборная России сплотила страну. Дзюба, Зобнин, Кудряшов – о ЧМ-2018