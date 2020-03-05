Как сборная будет готовиться к Евро? Отвечает Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился подробностями подготовки к чемпионату Европы на конференции «Профессия — футбол», организованной Оргкомитетом Евро-2020 и Высшей школой экономики.

— На чем делаете акцент в подготовке к Евро?

— У нас за плечами два больших турнира. В этот раз на четыре дня меньше на подготовку, чем на чемпионате мира. Нам надо четко понимать, что делать, чтобы уже с Бельгией команда была в оптимальной форме и вышла на пик к первому матчу, а не по ходу турнира.

— Почему выбрали Швецию в товарищеском матче?

— Изначально у нас была договоренность с моим коллегой из сборной Польши. Мы постарались выбрать одну сильную команду и одну — послабее на бумаге.

— Как будет проходить подготовка?

— 17 мая — последний тур, а уже 20 числа заезжаем на сбор, проходим медицинские тесты. Каждому футболисту разработают индивидуальный подход к тренировке. Поработаем над тактикой и техникой, двухразовых тренировок не будет, потому что это конец сезона. (Евгений Белоусов)