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Как сборная будет готовиться к Евро? Отвечает Станислав Черчесов

11:42
Станислав Черчесов. Фото ФК «Зенит»
Станислав Черчесов. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился подробностями подготовки к чемпионату Европы на конференции «Профессия — футбол», организованной Оргкомитетом Евро-2020 и Высшей школой экономики.

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— На чем делаете акцент в подготовке к Евро?

— У нас за плечами два больших турнира. В этот раз на четыре дня меньше на подготовку, чем на чемпионате мира. Нам надо четко понимать, что делать, чтобы уже с Бельгией команда была в оптимальной форме и вышла на пик к первому матчу, а не по ходу турнира.

— Почему выбрали Швецию в товарищеском матче?

— Изначально у нас была договоренность с моим коллегой из сборной Польши. Мы постарались выбрать одну сильную команду и одну — послабее на бумаге.

— Как будет проходить подготовка?

— 17 мая — последний тур, а уже 20 числа заезжаем на сбор, проходим медицинские тесты. Каждому футболисту разработают индивидуальный подход к тренировке. Поработаем над тактикой и техникой, двухразовых тренировок не будет, потому что это конец сезона. (Евгений Белоусов)

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