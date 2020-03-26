«Как раз созреет для больших игр и достижений». Черчесов не считает возраст Дзюбы проблемой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не считает проблемой то, что следующим летом основному нападающему «Зенита» и национальной команды Артему Дзюбе исполнится 33 года.

— Артему Дзюбе, капитану и лидеру сборной, следующим летом будет уже почти 33.

— Возраст Христа — то, что надо! Как раз созреет для больших игр и достижений! (улыбается)

— На нем в команде строится очень многое. Нет ли в связи с возрастным фактором какого-то беспокойства? На форвардах он нередко сказывается сильнее всего.

— Абсолютно никакого. Беспокоиться о том, что от тебя не зависит, смысла нет. Как и давать игрокам импульсы, что есть какая-то опасность и угроза. Суть проста: ко дню Х футболисты должны быть готовы. Сколько бы каждому из них ни было лет.

— Вы поздравили Дзюбу с выигрышем промежуточного опроса главных тренеров на звание лучшего игрока чемпионата-2019/20. Тройка лучших выглядит так: Дзюба, Крыховяк, Еременко. А вы бы какую назвали?

— Назвать ее не готов. Но эта тройка — хорошая. И я рад, что наш капитан ее возглавляет. (Игорь Рабинер)

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