Как накажут фанатов за оскорбления Дзюбы? Live Симонова и Короткина

Сегодня, 26 ноября, на YouTube-канале «СЭ» состоится лайв с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным. Начало — в 14.00.

Главные темы:

— Трансфер Миранчука — переговоры, клубы, условия;

— Фанаты против Дзюбы — как бороться с матом и как наказать тех, кто матерится;

— Восторги по поводу Тедеско и его результат;

— «Динамо» Новикова — в чем секрет успеха;

— Почему РФС проводит реформу, но оставляет того, кто провалил работу — Александра Егорова;

— «Сочи» — кто лучше для клуба: Бердыев или Федотов;

— «Спартак» и Шюррле — надо ли продлевать контракт?

— Кризис Слуцкого в «Витессе» — вернется ли тренер в Россию?

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