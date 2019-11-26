Как накажут фанатов за оскорбления Дзюбы? Live Симонова и Короткина
13:05
Сегодня, 26 ноября, на YouTube-канале «СЭ» состоится лайв с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным. Начало — в 14.00.
Главные темы:
— Трансфер Миранчука — переговоры, клубы, условия;
— Фанаты против Дзюбы — как бороться с матом и как наказать тех, кто матерится;
— Восторги по поводу Тедеско и его результат;
— «Динамо» Новикова — в чем секрет успеха;
— Почему РФС проводит реформу, но оставляет того, кто провалил работу — Александра Егорова;
— «Сочи» — кто лучше для клуба: Бердыев или Федотов;
— «Спартак» и Шюррле — надо ли продлевать контракт?
— Кризис Слуцкого в «Витессе» — вернется ли тренер в Россию?
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