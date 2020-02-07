Как Черчесов отнесся к слухам о запрете сборной России участвовать в ЧМ-2022? Рассказывает сам тренер
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который вместе со своими помощниками побывал в Дохе на Кубке «Париматч Премьер», дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что думать о нейтральном статусе на ЧМ-2022 пока преждевременно.
— Эту информацию сразу опровергли, — сказал Черчесов. — Прочитал и забыл. Тем более в последнее время много так называемых источников, которые пишут что-то по той или иной причине.
— Нервирует подобное?
— Абсолютно никак. Это — слухи и информация различных СМИ. А мы всегда полагаемся на официальные данные. За последние три года было много чего. Перед чемпионатом мира нас проверяли по три раза на день. Уже привыкли.
— Перспектива нейтрального статуса — что об этом скажете?
— Думаю, сейчас преждевременно о чем-то говорить. Как игрок я уже оказывался в такой ситуации, но давайте дождем вердикта, потом меня спросите. (Дмитрий Зеленов)
Полностью интервью Черчесова читайте — здесь