Как Черчесов отнесся к слухам о запрете сборной России участвовать в ЧМ-2022? Рассказывает сам тренер

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который вместе со своими помощниками побывал в Дохе на Кубке «Париматч Премьер», дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что думать о нейтральном статусе на ЧМ-2022 пока преждевременно.

— Эту информацию сразу опровергли, — сказал Черчесов. — Прочитал и забыл. Тем более в последнее время много так называемых источников, которые пишут что-то по той или иной причине.

— Нервирует подобное?

— Абсолютно никак. Это — слухи и информация различных СМИ. А мы всегда полагаемся на официальные данные. За последние три года было много чего. Перед чемпионатом мира нас проверяли по три раза на день. Уже привыкли.

— Перспектива нейтрального статуса — что об этом скажете?

— Думаю, сейчас преждевременно о чем-то говорить. Как игрок я уже оказывался в такой ситуации, но давайте дождем вердикта, потом меня спросите. (Дмитрий Зеленов)

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