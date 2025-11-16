Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:30

Кахигао надеется, что сборная России сыграет ответный матч с чилийцами в гостях

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре с «СЭ» выразил надежду на ответный матч сборной России в Чили.

15 ноября сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

— У меня был обед с президентом и директорами футбольной федерации Чили. Я хорошо их знаю. Также поприветствовал штаб! Ответная игра сборных России и Чили у меня на Родине была бы фантастикой! На данный момент, учитывая отстранение, сборной России и вообще российским игрокам особенно важно выступать на международном уровне. Чили — фантастическая страна, это отличное место, чтобы принять матч против сборной России. Надеюсь, это случится, — сказал Кахигао «СЭ».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
Франсис Кахигао
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Полезнее проиграть Чили, чем разгромить Бруней: это лучше объясняет, где находится сборная. Но ведь были и Иран с Боливией!
Кахигао — о поражении россиян от чилийцев: «Мы видели не лучшую версию сборной России»
В «Спартаке» рассказали о важности товарищеских матчей для сборной России
Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Мне очень интересно смотреть на то, как живут русские игроки»
Газзаев: «Карпину станет легче, если он откажется от совмещения постов в сборной и «Динамо»
Газзаев: «Тюкавин далек от оптимальной формы. Против Чили пригодился бы Воробьев»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В «Спартаке» рассказали о важности товарищеских матчей для сборной России

Кахигао — о поражении россиян от чилийцев: «Мы видели не лучшую версию сборной России»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости