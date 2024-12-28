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Кафанов: «Сафонов в сборной в таком же статусе, в каком был Акинфеев»

Камила Абдурахманова
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал Матвея Сафонова первым номером сборной России.

— Долгое время у сборной России был железный первый номер в лице Игоря Акинфеева. Можно ли говорить, что сейчас в таком статусе находится Матвей Сафонов?

— Да, так и есть. На сегодняшний день Матвей — первый номер сборной России, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

Сборная России по футболу завершила год двумя товарищескими матчами. В ноябре подопечные Валерия Карпина разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Виталий Кафанов
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