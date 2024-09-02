Кафанов заявил, что Сафонов должен был играть в матче с «Лиллем»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему Матвей Сафонов пропустил матч «ПСЖ» с «Лиллем» (3:1) в 3-м туре французской лиги 1.

«У него было легкое недомогание. Из-за этого он пропустил первый матч, где должен был сыграть. Сафонов прилетит, сегодня уже потренировался. Завтра отправится к нам. Перемены в нем происходят. Тренировочный процесс другой, подход другой. Он выше, чем в чемпионате России. Со слов тренера вратарей, Матвей развивается, это было предсказуемо. Но, мое мнение, лучше, чтобы он сыграл за «ПСЖ» позже», — сказал Кафанов журналистам.

Сбор национальной команды начался в подмосковном Новогорске 1 сентября. 5 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».