10 ноября, 15:00

Кафанов о Хайкине: «Он остается кандидатом в сборную России»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» заявил, что голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин продолжает оставаться кандидатом в национальную команду.

— К Станиславу Агкацеву вообще нет вопросов в последнее время?

— Стас уже полтора года играет стабильно и надежно.

— Восхищены его сейвом в концовке матча с «Балтикой», когда он невероятным образом вытащил мяч из нижнего угла после удара Петрова?

— Стас опять выручил свою команду, помог «Краснодару» добыть ничью в Калининграде и подтвердил, что на сегодняшний день он один из сильнейших голкиперов РПЛ.

— Сейчас в РПЛ есть вратари, способные заиграть в серьезных европейских клубах?

— Пока нет смысла рассуждать на эту тему. Мы не играем в еврокубках и поэтому не можем сравнивать наших вратарей с их европейскими коллегами.

— Какое впечатление оставляют молодые голкиперы — Тороп из ЦСКА и Расулов из «Динамо»?

— Оба своей игрой обещают вырасти в хороших вратарей.

— Какова ситуация с Никитой Хайкиным из «Буде-Глимта»? Это правда, что сборная России для него сейчас не в приоритете и он получает норвежский паспорт?

— Ситуация не поменялась. Просто у Никиты скоро появится еще один, четвертый паспорт, другого государства. Но пока он не заигран за сборную другой страны, продолжает оставаться российским вратарем, таким же кандидатом в нашу национальную команду, как и все остальные. Мы радуемся его успехам, переживаем и гордимся.

— Если бы не история с получением норвежского паспорта, он бы попал в ваш итоговый список?

— У нас сейчас большая конкуренция среди голкиперов. Никита — один из кандидатов. Так же как и Юрий Лодыгин из греческого «Левадиакоса» и Даниил Худяков из австрийского «Штурма». Про них мы тоже не забываем, внимательно следим за их карьерой, — сказал Кафанов «СЭ».

12 ноября сборная России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Виталий Кафанов и&nbsp;Матвей Сафонов.

Никита Хайкин
Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
