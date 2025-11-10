Кафанов заявил, что Хайкин не менял спортивное гражданство на норвежское

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что неоднократно обсуждал с голкипером «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным вопрос со спортивным гражданством.

13 октября Sport Baza сообщила, что Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, указав в системе ФИФА Великобританию.

«Спортивное гражданство российское. Мы это обсуждали, и не один раз. Он не понимает, откуда идут разговоры, потому что чтобы получить норвежский паспорт, надо пройти длительную процедуру, затем получить приглашение в сборную. Он всегда хотел [выступать за сборную России]», — сказал Кафанов.

У Хайкина есть три паспорта — он является гражданином России, Израиля (где родился) и подданным Великобритании.