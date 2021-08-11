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Кафанов сообщил, что Акинфеев не вернется в сборную России

13:58
Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Игорь Акинфеев. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Новый тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не изменил своего решения о завершении карьеры в национальной команде.

«Да, с Игорем говорил. К большому сожалению, он не вернется в сборную. Чем больше времени проходит после завершения его карьеры в национальной команде, тем сильнее ценится то, что он сделал, выступая за сборную России. За эти почти три года у нас так и не появился стопроцентный первый номер», — приводит ТАСС слова Кафанова.

Специалист отметил, что в сборной должны играть лучшие вратари вне зависимости от возраста.

«Сборная — это не клуб. Принято считать, что в команде должны быть один-два опытных вратаря и один молодой голкипер. В сборную должны вызываться и играть лучшие, независимо от возраста», — добавил Кафанов.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. После домашнего ЧМ-2018 вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12104599

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Иван Торопцев все материалы автора

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