Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

10 ноября, 14:45

Кафанов: «Сафонов ни в чем не уступает Шевалье. Просто Матвею надо сыграть за «ПСЖ» три игры подряд»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Что происходит с Максименко, который был в расширенном списке? Правы ли те, кто утверждает, что Александр если и не допускает грубых ошибок, то совсем не выручает «Спартак» в этом сезоне и пропустил на три гола больше, чем должен был?

— У тренерского штаба сборной к Саше вопросов нет. Он не снижает свой уровень на протяжении всего первого круга. Просто другие вратари выглядят на этой дистанции еще сильнее.

— Но не потерял ли он уверенность в себе?

— Его психологическое состояние у нас беспокойства не вызывает.

— Матвей Сафонов продолжает оставаться первым номером сборной? Почему?

— Да. Матвей первый номер. Несмотря на отсутствие игровой практики в «ПСЖ», он, благодаря постоянным тренировкам с большими мастерами, находится в прекрасной форме.

— Но его положение в «ПСЖ» в этом сезоне только ухудшилось. Нужно ли Сафонову зимой уйти в аренду?

— Такова доля голкиперов. Двоих поставить в ворота на матч невозможно. Матвею нужно ждать своего шанса и использовать его, когда тот представится.

— Он советовался с вами по поводу своего будущего?

— Со своей стороны не считаю корректным давать ему советы. Матвей сам примет решение, когда посчитает нужным.

— Выиграть конкуренцию у Шевалье пока нереально? В чем россиянин уступает французу?

— Думаю, ни в чем. Эти голкиперы примерно равны по своему уровню. Просто нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд. Тогда с каждой игрой он будет действовать все лучше и лучше.

— Какое у Сафонова сейчас психологическое состояние?

— Вратарям ни в коем случае нельзя опускать рук. Они должны быть готовы к таким ситуациям изначально, когда только выбрали себе эту неблагодарную профессию. Тем более российскому голкиперу выпал такой шанс находиться в лучшем клубе Европы. Какая еще нужна мотивация, когда ты каждый день тренируешься с сильнейшими на сегодня игроками, победителями Лиги чемпионов? — сказал Кафанов «СЭ».

12 ноября сборная России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Виталий Кафанов и&nbsp;Матвей Сафонов.«Сафонов ни в чем не уступает Шевалье в «ПСЖ». К Максименко у нас вопросов нет». Интервью Кафанова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Люка Шевалье
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
Читайте также
В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
«Сафонов ни в чем не уступает Шевалье в «ПСЖ». К Максименко у нас вопросов нет». Интервью Кафанова
Сафонову нужно еще одно чудо. Колонка Казакова о ситуации с нашим вратарем в «ПСЖ»
Кафанов: «Сафонов был голоден до работы и занятий. Ему была нужна игра с Катаром»
«ПСЖ» включил Сафонова в список игроков, вызванных в сборные
В «ПСЖ» не упомянули, что Сафонов уехал в сборную России. Карпин раскритиковал парижан
«Никаких отношений с россиянами». Украинец Забарный впервые высказался об общении с Сафоновым в «ПСЖ»
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
На матч сборной России против Чили реализовано более 30 тысяч билетов
Карпин рассказал, когда у сборной России может появиться новый главный тренер
Главный тренер сборной России Карпин ответил на вопрос о своей мотивации
Карпин: «Кому подражаю? Может, Гвардиоле»
Карпин хотел бы усилить сборную России Мбаппе, Ямалем и Кейном
Карпин заявил, что в 2025 году никто не отказывался играть за сборную России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Grinopel

    Вроде читал, что Энрике не нравится, как Доннарума начинает атаки ногами и играет в пас при прессинге. Кстати, к Сафонову такие же претензии.

    12.11.2025

  • МачоМэн

    да. именно поэтому не продлили Донаруму.

    11.11.2025

  • Grinopel

    Он это заявлял?

    11.11.2025

  • Larisa Kurtesheva

    Максименко ужасно стоит!!! Всегда так было.С нетерпинием жду когда в Спартаке будет другой вратарь

    11.11.2025

  • МачоМэн

    ему больше нравится шевалье

    11.11.2025

  • rashton22

    ну и тренер. Ему просто нечего сказать и логики в его словах не вижу. А Максименко вообще не выручает, зачем такой вратарь сборной? Сам же этот товарищ говорит, что другие лучше, и зачем тогда вызывает Максименко? Логика где?

    10.11.2025

  • Haiaxi

    Сафонов ни в чем не уступает Шевалье. Кроме места в основном составе.

    10.11.2025

  • Grinopel

    Почему?

    10.11.2025

  • МачоМэн

    тренер не даст Сафонову играть

    10.11.2025

  • Фирсыч

    Похоже, Сафонову остаётся надеятся только на травму Шевалье. Донарума травмировался же в прошлом сезоне.

    10.11.2025

    • Кафанов объяснил, почему в сборную России вызвали Гудиева и Бориско

    Кафанов о Хайкине: «Он остается кандидатом в сборную России»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости