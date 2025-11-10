Кафанов: «Сафонов ни в чем не уступает Шевалье. Просто Матвею надо сыграть за «ПСЖ» три игры подряд»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Что происходит с Максименко, который был в расширенном списке? Правы ли те, кто утверждает, что Александр если и не допускает грубых ошибок, то совсем не выручает «Спартак» в этом сезоне и пропустил на три гола больше, чем должен был?

— У тренерского штаба сборной к Саше вопросов нет. Он не снижает свой уровень на протяжении всего первого круга. Просто другие вратари выглядят на этой дистанции еще сильнее.

— Но не потерял ли он уверенность в себе?

— Его психологическое состояние у нас беспокойства не вызывает.

— Матвей Сафонов продолжает оставаться первым номером сборной? Почему?

— Да. Матвей первый номер. Несмотря на отсутствие игровой практики в «ПСЖ», он, благодаря постоянным тренировкам с большими мастерами, находится в прекрасной форме.

— Но его положение в «ПСЖ» в этом сезоне только ухудшилось. Нужно ли Сафонову зимой уйти в аренду?

— Такова доля голкиперов. Двоих поставить в ворота на матч невозможно. Матвею нужно ждать своего шанса и использовать его, когда тот представится.

— Он советовался с вами по поводу своего будущего?

— Со своей стороны не считаю корректным давать ему советы. Матвей сам примет решение, когда посчитает нужным.

— Выиграть конкуренцию у Шевалье пока нереально? В чем россиянин уступает французу?

— Думаю, ни в чем. Эти голкиперы примерно равны по своему уровню. Просто нужно дать Матвею провести хотя бы три матча подряд. Тогда с каждой игрой он будет действовать все лучше и лучше.

— Какое у Сафонова сейчас психологическое состояние?

— Вратарям ни в коем случае нельзя опускать рук. Они должны быть готовы к таким ситуациям изначально, когда только выбрали себе эту неблагодарную профессию. Тем более российскому голкиперу выпал такой шанс находиться в лучшем клубе Европы. Какая еще нужна мотивация, когда ты каждый день тренируешься с сильнейшими на сегодня игроками, победителями Лиги чемпионов? — сказал Кафанов «СЭ».

12 ноября сборная России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Перу. 15 ноября национальная команда встретится с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.