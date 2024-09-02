Кафанов: «В ближайшие год-два Максименко может уехать в Европу»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер «Спартака» Александр Максименко может уехать играть в Европу.

«В ближайший год-два Максименко может уехать в Европу. Исходя из его уровня. Великие вратари заканчивали от 37 лет и дальше. С каждым годом вратарь становится только лучше. Опытный вратарь всегда нужен», — сказал Кафанов.