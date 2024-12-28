Кафанов: «Вернемся на международную арену и без раскачки заиграем на высоком уровне»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов предположил, в какой форме будут российские клубы и сборная после возвращения на международную арены.

— Если бы прямо сейчас нас вернули на международную арену, мы были бы конкуренты?

— Да. Уверен, что наши вратари и клубы хорошо бы выступали сейчас в еврокубках. То же самое касается и сборной России. Посмотрите, какие футболисты у нас играют за рубежом. Добавьте к ним 5-6 игроков из РПЛ и получится очень приличный состав. Как только мы вернемся на международную арену, то сразу заиграем на высоком уровне. Без раскачки, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своими эгидами на неопределенный срок.