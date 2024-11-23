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23 ноября, 23:16

Кафанов рассказал, что голкипер махачкалинского «Динамо» Волк впечатлил его в сборной

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о впечатлениях от работы с голкипером махачкалинского «Динамо» Давидом Волком в национальной команде.

«Впечатления в тренировочном процессе оказались лучше, чем даже ожидал. Давид показал, что может играть еще лучше. Сказал его тренеру Сергею Кращенко, над чем надо работать. Думаю, эти моменты они вместе подправят, и Волк станет еще лучше», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний вратарь провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 16 мячей и 6 раз отыграл на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
Давид Волк
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