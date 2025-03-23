Кафанов: «Сафонов остается первым номером сборной, несмотря на то, что мы решили его не вызывать»

Тренер вратарей сборной России прокомментировал отсутствие голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в составе национальной команды на весенних матчах.

«Сафонов остается первым номером сборной. Несмотря на то, что мы решили его не вызывать. Обойма вратарей Максименко, Лантратов, Лунев, Агкацев, Латышонок остается. Другой вопрос, кто лучше выглядит в данный момент. На сегодняшний день — Максименко и Агкацев.

Период адаптации у Сафонова прошел. Видно, что он уже свой в команде. Он уже заговорил по-французски, сыграл 11 матчей. Матвей уже перерос уровень РПЛ. Не можем точно сказать, придет ли Матвей летом на матчи сборной. Узнаем недели за две до игр. Предварительно договаривались, что хотели бы, чтобы он сыграл», — сказал Кафанов.