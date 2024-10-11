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Сегодня, 15:04

Кафанов призвал ставить заслуги Филимонова выше ошибки в матче со сборной Украины

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказался об ошибке голкипера национальной команды Александра Филимонова в матче против Украины (1:1) в отборе на чемпионат Европы — 2000.

«У меня эта рана не зажила до сих пор. Несколько раз на учебе мы общались с Сашей, но эту тему не трогали. Я вот о чем хочу сказать... Когда на пост главного тренера сборной пришел Романцев, у команды было три поражения из трех, а потом — шесть побед подряд. В них большой вклад Саши. Он эти игры провел как вратарь высокого международного класса.

Потом, когда случилась ошибка, те игры все забыли. Но не играй Филимонов так в них, шанса с Украиной бы не появилось. И никто ни разу не сказал об этом. Такова доля вратарская — никто не вспомнит спасения, только ошибки. Да, важен был вклад футболистов, главного тренера в ту серию, но Сашина — половина доли», — сказал Кафанов.

Матч состоялся в Москве 9 октября 1999 года и завершился со счетом 1:1. Сборная России вышла вперед на 75-й минуте благодаря голу Валерия Карпина. Однако на 87-й минуте Андрей Шевченко сравнял счет благодаря ошибке Филимонова. Сборная Украины вышла в плей-офф отборочного турнира, россияне не попали на Евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Филимонов
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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