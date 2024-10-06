Кафанов положительно оценил игру Лантратова в этом сезоне

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в текущем сезоне.

«Хорошо играет. Все, кто в списке сборной, играют хорошо», — сказал Кафанов «СЭ».

В сентябре 2023 года Лантратов дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против Катара. В нынешнем сезоне голкипер провел 11 матчей в составе «Локомотива» во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 4 раза отыграл на ноль.

(Александр Абустин)