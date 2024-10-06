Кафанов положительно оценил игру Лантратова в этом сезоне
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в текущем сезоне.
«Хорошо играет. Все, кто в списке сборной, играют хорошо», — сказал Кафанов «СЭ».
В сентябре 2023 года Лантратов дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против Катара. В нынешнем сезоне голкипер провел 11 матчей в составе «Локомотива» во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 4 раза отыграл на ноль.
(Александр Абустин)
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