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Сегодня, 10:00

Кафанов положительно оценил игру Лантратова в этом сезоне

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в текущем сезоне.

«Хорошо играет. Все, кто в списке сборной, играют хорошо», — сказал Кафанов «СЭ».

В сентябре 2023 года Лантратов дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против Катара. В нынешнем сезоне голкипер провел 11 матчей в составе «Локомотива» во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 4 раза отыграл на ноль.

(Александр Абустин)

Илья Лантратов
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Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Виталий Кафанов
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