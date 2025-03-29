Кафанов подвел итоги мартовского сбора для вратарей: «Очень доволен! Выглядели они, не побоюсь этого слова, сильно»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» подвел итоги мартовского сбора национальной команды.

— Какие итоги сбора вы можете подвести?

— Вратарями очень доволен. По окончании матча с Замбией поблагодарил их за этот сбор. Выглядели они сильно, не побоюсь этого слова. Это проявлялось и в упражнениях, и в ударах на завершение, и в двухсторонних играх. Хорошее впечатление оставили все, в том числе и Евгений Ставер.

— Кого можете выделить по итогам сбора?

— В тренировочном процессе все выглядели одинаково хорошо.

19 марта сборная России разгромила команду Гренады со счетом 5:0. Первый тайм в товарищеской встрече провел вратарь «Зенита» Евгений Латышонок, второй — голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

26 марта сборная России одержала победу над сборной Замбии (5:0), весь матч в воротах провел голкипер «Спартака» Александр Максименко.