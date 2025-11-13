Кафанов поддержал Сафонова: «Нужно пройти через это, стать сильнее»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» поддержал вратаря Матвея Сафонова после товарищеской игры с Перу (1:1).

«У каждого вратаря бывают такие ситуации. Через это нужно пройти, после этой ситуации нужно стать еще сильнее. Вратарская доля такая — все достижения и сейвы забывают, когда подобное случается. Если выбрал такую профессию, нужно быть готовым к этому. Все большие вратари проходили через такие ситуации. Настало время и Матвею пережить это. Как и любой вратарь, он хотел бы еще один матч, отыграть на хорошем уровне — но так получается, что теперь мы встретимся только в марте», — сказал Кафанов «СЭ».

На 82-й минуте игры Сафонов пропустил гол от форварда перуанцев Алекса Валеры, который пробил из-за пределов штрафной. Голкипер поскользнулся, пытаясь отбить мяч.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против сборной Чили.