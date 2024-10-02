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Кафанов: «На сегодняшний день я не знаю, будет ли игра у сборной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» заявил, что не знает, состоится ли матч национальной команды в октябре.

— Скоро стартует сбор национальной команды. Вы в курсе того, с кем сыграет сборная?

— Никакой информации по сборной нет. Я не в курсе. Если бы знал, сказал.

— Как вы относитесь к предложениям клубов сыграть товарищеский матч?

— Это не ко мне вопрос. Я об этом просто не думал. С каким клубом играть?

— «Химки» согласны, «Локомотив» готов рассмотреть.

— Надо думать, принесет ли пользу этот матч для сборной. Это вопрос к Валерию Георгиевичу. Я считаю, что чем больше игр, тем лучше. Но на сегодняшний день я не знаю, будет ли игра, — сказал Кафанов.

Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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