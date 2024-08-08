Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:15

Кафанов — о приглашении Сафонова в сборную: «Давайте дождемся списка»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем сборе национальной команды.

— Вы сейчас уже понимаете, кто из вратарей потенциально может быть вызван в сборную России осенью?

— Конечно, смотрю за нашими ребятами за границей. Их немало, стало больше известных. За всеми стараемся смотреть. Но в любом случае кандидатов всегда было много. Если раньше мы говорили, что у нас очень много примерно одинакового уровня вратарей, то за последние полгода уже вырисовывается основная обойма. Сейчас эти голкиперы подтверждают уровень в первых турах. Еще будет несколько игр, потом от этого будем отталкиваться.

— Может ли Сафонов быть вызван в сборную в сентябре после перехода в «ПСЖ» или ему будет дано время на адаптацию, как было с тем же Захаряном в прошлом году?

— До объявления списка приглашенных игроков осталось не так много времени. Давайте дождемся официальной информации, — сказал Кафанов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что команда Валерия Карпина может в сентябре провести товарищеские матчи против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи должны состояться в Хошимине и Ханое.

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
0
Читайте также
Американец Куинси Холл взял золото в беге на 400 метров
Рекордсмен Гирма упал во время забега на Олимпиаде-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России проведет два выездных матча в сентябре
Новости
RSS RSS
Все новости