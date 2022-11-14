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Кафанов: «Номер один в России сейчас — это Акинфеев. Это безусловно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил на вопрос, кто из вратарей национальной команды является номером один на данный момент.

«Сейчас нет первого номера в сборной. Есть игроки, которые провели хороший отрезок в чемпионате. И Селихов, и Шунин, и Сафонов. Кержаков? Ему сложно проявить себя. «Зенит» играет на классе, моментов для спасения не возникает.

Пока мы не знаем, кто будет играть. Мы не знаем, в каком состоянии Сафонов. У него есть небольшие проблемы с голеностопом. Нужно учитывать фактор искусственного поля и естественного. Примерно все в одинаковом положении, выбор будет делаться перед игрой«, — сказал Кафанов.

«Номер один в России сейчас — это Акинфеев. Это безусловно», — добавил тренер.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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