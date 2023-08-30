Кафанов ответил на вопрос, беспокоит ли его ситуация с вратарями «Спартака»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о голкиперах «Спартака».

«Не беспокоит ли ситуация с вратарями «Спартака»? Чтобы говорить о вратарях «Спартака», надо знать, в чем там дело. Пока не знаю», — сказал Кафанов.

В текущем сезоне за «Спартак» сыграли уже три голкипера — Александр Селихов, Александр Максименко и Илья Свинов. Красно-белые пропустили 16 мячей в 9 матчах РПЛ и FONBET Кубка России.