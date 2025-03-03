Кафанов объяснил выбор вратарей сборной России на мартовский сбор

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о выборе вратарей национальной команды на мартовский тренировочный сбор.

3 марта сборная России объявила расширенный состав на мартовский сбор. В него вошли 42 футболиста, в том числе пять вратарей: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Станислав Агкацев («Краснодар»).

«В связи с тем, что в этом году прошел только один тур РПЛ, список составлялся исходя из того, кто лучше зарекомендовал себя в первой половине сезона, а также зимних сборов клубов. За это время я посмотрел и пообщался со всеми, кроме Стаса Агкацева. С учетом соперника, с которым мы играем на ближайшем сборе, было принято решение пригласить на сбор вратарей, выступающих в России», — цитирует Кафанова пресс-служба РФС.

В марте у сборной России запланирован товарищеский матч против Замбии. Игра состоится в Москве. Точное время и место встречи объявят позднее.