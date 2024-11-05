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Сегодня, 15:00

Кафанов объяснил, почему Сафонов пропустит ноябрьские матчи сборной России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» рассказал, почему голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не примет участие в матчах национальной команды в ноябре.

«Во-первых, если бы он сейчас не играл в клубе, мы бы его обязательно вызвали и дали бы ему практику. Во-вторых, нам хочется использовать неофициальные встречи для того, чтобы дать возможность сыграть другим вратарям, которые хорошо себя проявили. В-третьих, не знаем, будет ли он играть в матче с «Атлетико». Поговорили и подумали, что пока у него все идет нормально, пусть остается там. Если бы были официальные игры, мы бы безусловно его вызвали», — сказал Кафанов «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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