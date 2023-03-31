Кафанов объяснил отсутствие Лантратова на мартовском сборе национальной команды

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер «Локомотива» Илья Лантратов не получил вызов на мартовский сбор национальной команды.

«Кого еще рассматривали на этот сбор? Кержаков, Лантратов. Но я на тот момент не знал, кто из них будет играть в клубах постоянно. Почему Лантратов не попал в команду? Потому что список сборной нужно было подавать до начала возобновления чемпионата. Так требовали в иранском посольстве для получения виз. Илья же только пришел в «Локомотив», там есть еще два вратаря такого же уровня, и кто начнет вторую часть сезона, не знали ни мы, ни сам Илья. Обычно списки подаются как минимум после трех туров, поэтому такое произошло впервые», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1), а 26 марта обыграла в Санкт-Петербурге Ирак (2:0).