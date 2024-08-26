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Сегодня, 12:23

Кафанов — о вызове Сафонова в сборную: «Решим так, как будет лучше Матвею»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о вызове голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на сентябрьские матчи национальной команды.

«С тренером вратарей «ПСЖ» говорил. Окончательное решение — день, два. Решим так, как будет лучше Матвею», — сказал Кафанов «СЭ».

Сборная России по футболу в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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