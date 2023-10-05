Кафанов не исключил вызова Гильерме в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможном вызове в национальную команду голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме.

«Общался с Маринато и спросил, как поживает его маленький Маринатик. Пожелал ему долго играть, а перед матчем ему сказал: «Хочу 0:0, и чтобы Гилерме взял четыре пенальти, а Никита Медведев — пять». Возможен ли его вызов в сборную России? Конечно, любой вратарь может быть вызван в национальную команду», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 37-летний голкипер провел 3 матча в FONBET Кубке России, в которых пропустил три мяча и один раз отыграл на ноль.