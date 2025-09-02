Тренер вратарей Кафанов: «Сафонов будет играть в Катаре, Максименко с Иорданией»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал основных вратарей национальной команды на предстоящие матчи.

— Кто будет основным вратарем в сборной?

— Сафонов будет играть в Катаре, Максименко с Иорданией.

— Вы советовали Сафонову летом сменить клуб?

— Когда у меня не просят советы, я их не даю. Если бы спросил, я бы посоветовал остаться. Тем более так сложилась ситуация. Матвей уже год в «ПСЖ». Есть небольшое преимущество, он адаптирован. Сейчас ситуация лучше. Понятно, что начнет сезон Шевалье, есть Лига чемпионов, Кубок Франции и другие турниры. Дальше все будет зависеть от игры каждого из вратарей. В том году у него были шансы. У Доннарумы огромный опыт. Здесь шансы 50 на 50

— Как вести себя Матвею с Забарным?

— Так, как должно быть в профессиональном клубе. Это в первую очередь футболисты клуба «ПСЖ». Игрок должен делать все в интересах клуба, не показывать характер, что нравится или нет. Я думаю, так и должно быть.

BetBoom Матч сборной России против Иордании пройдет 4 сентября в Москве, против Катара — 7 сентября в Эр-Райяне.