Кафанов назвал Латышонка ориентиром для многих вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Зенита» Евгения Латышонка на старте нынешнего сезона.

— Приятно удивлен, как Латышонок начал сезон. Это психология, его ментальность. Не помню случая, чтобы вратарь команды, которая покинула РПЛ, приходил в лучший клуб страны и становился первым номером. Это ориентир для многих вратарей.

В июне Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики». За сине-бело-голубых он провел 8 матчей во всех турнирах, пропустив только 3 мяча.

26-летний вратарь попал в окончательный состав сборной России на сентябрьские матчи с Вьетнамом и Таиландом.