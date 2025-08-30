Кафанов: «Верю, что Хайкин сыграет за сборную России. Я бы этого хотел»

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове вратаря Никиты Хайкина в национальную команду.

— Возможно ли, что однажды Хайкин сыграет за сборную России?

— Очень надеюсь, что такое будет. Верю, что он сыграет за нашу национальную сборную. Я бы этого очень хотел.

Вратарь не провел ни одного матча за основную сборную России. Он вызывался в национальную команду в ноябре 2021 года, но остался в запасе на игры отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1).