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30 августа 2025, 13:50

Кафанов: «Верю, что Хайкин сыграет за сборную России. Я бы этого хотел»

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове вратаря Никиты Хайкина в национальную команду.

— Возможно ли, что однажды Хайкин сыграет за сборную России?

— Очень надеюсь, что такое будет. Верю, что он сыграет за нашу национальную сборную. Я бы этого очень хотел.

Вратарь не провел ни одного матча за основную сборную России. Он вызывался в национальную команду в ноябре 2021 года, но остался в запасе на игры отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1).

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Никита Хайкин
Сборная России по футболу
ФК Буде-Глимт
Виталий Кафанов
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