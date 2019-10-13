Кадыров поздравил сборную России с выходом на Евро-2020

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил сборную России с досрочным выходом на Евро-2020 после победы над Кипром (5:0).

— Сборная России по футболу подарила миллионам болельщиков большой праздник, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — Сегодня в Никосии она нанесла сокрушительное поражение команде Кипра и обеспечила выход на Евро-2020! Два гола на счету Дениса Черышева, также поразили ворота соперника Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин. Поздравляю главного тренера Станислава Черчесова, игроков и всех болельщиков! Желаю удачного выступления в финальной части чемпионата Европы! Мы болеем за наш футбол.

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