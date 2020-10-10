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«Кадр дня». Сборная России показала фото с первой тренировки Сафонова

10 октября 2020, 23:57
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Официальный Instagram-аккаунт сборной России опубликовал фото вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова на тренировке команды.

«Кадр дня. Первая тренировка Матвея Сафонова в сборной России», — подписано фото в Instagram.

21-летний голкипер получил вызов в сборную России в пятницу, 9 октября.

11 октября наицональная команда сыграет с Турцией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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