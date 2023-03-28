Романцев — о результатах сборной: «Могу только представить, с какими сложностями пришлось столкнуться Карпину»

Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о результатах товарищеских матчей сборной России.

23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1), 26 марта обыграла Ирак (2:0).

«Конечно, мне тоже хотелось, чтобы сборная выиграла, вселив в болельщиков надежду на ее светлое будущее. Но не получилось. Прежде всего потому, что нам противостоял крепкий, играющий в современный футбол противник. И в Катаре, и сейчас, в Тегеране, Иран подтвердил репутацию добротной команды, показав горе-специалистам, что и в Азии есть сборные хорошего уровня.

Для Карпина это был очередной шаг в создании новой команды и продолжение поиска тех, на кого он сможет в ней опереться. Сложности этого процесса очевидны, поскольку, не в обиду будет сказано, наше нынешнее поколение обилием ярких дарований не отличается. Может, потому Валерий не побоялся сразу выпустить Зиньковского, не всегда попадающего в стартовый состав «Спартака». И тот не только организовал пенальти, но и вместе с Хлусевичем до перерыва был самым заметным на левом фланге. А вот той активности и остроты Захаряна, которые выделяют его в «Динамо», мы не увидели. Да еще и отличный момент во втором тайме загубил.

Злопыхатели упорно не хотят замечать, что наш футбол переживает трудные времена. То, что мы оказались в полной изоляции, заставляет искать новые пути для движения вперед. Именно в таком положении находится и сборная. Могу только представить, с какими трудностями пришлось столкнуться Карпину — ему приходится строить команду, оставшуюся без международного календаря и качественных спаррингов, а самое главное — без реального представления о ее будущем. В такой обстановке неопределенности тренеру сложно во всем, поскольку до этого мы никогда в таком положении не оказывались. А потому и он, и команда как никогда нуждаются в поддержке и внимании. И низкий поклон тем нескольким сотням болельщиков, которые, понимая это, добрались до Тегерана с российскими флагами. А мир увидел, что наш футбол жив, несмотря ни на какие запреты! Вот почему с интересом жду участия сборной в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Жду потому, что для ребят это возможность побороться за титул, показать и проверить себя! А недругам команды, которые ноют, мол, «зачем нам это надо», скажу, что для меня они хуже любых иноагентов», — сказал Романцев.